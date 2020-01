Un horrorífico triple crimen conmocionó hoy a la localidad platense de Melchor Romero, ya que una nena fue descuartizada; un hombre, decapitado; y una mujer, asesinada, mientras que un joven de 17 años es buscado y señalado como autor del múltiple asesinato.

La macabra escena fue hallada en una casa de ese distrito bonaerense en horas de la noche del pasado miércoles por efectivos de la Policía provincial.

Las víctimas son una una menor, que tendría entre 5 y 7 años, quien fue hallada por la Policía Bonaerense descuartizada dentro de una bolsa. Además encontraron a un hombre, mayor de edad, decapitado y envuelto en una frazada; y una mujer, también mayor de edad, que estaba sin signos vitales tirada en el piso y con heridas de arma blanca.

Según trascendió, las dos mujeres eran madre y sobrina de un uniformado de la seccional en la que ocurrió el crimen.

El principal sospechoso es un joven de 17 años, que sería hijo de la anciana asesinada y era intensamente buscado por la Policía Bonaerense.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal Marcelo Martini.

Según informó el sitio El Día, la Policía Científica prevé que las tareas periciales demandarán una gran cantidad de tiempo por la cantidad de manchas de sangre distribuidas en un amplio sector de la vivienda.

Las primeras inspecciones determinaron que es un homicidio cometido con arma blanca, aunque aún queda por establecerse si fue ejecutado por una persona o por un grupo.