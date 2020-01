Juliano Cezar murió en pleno concierto.

Juliano Cezar, el cantante brasileño , figura local del popular ritmo sertanejo y nominado al Grammy Latino en 2004, murió tras sufrir un infarto durante un concierto en la noche del lunes 30 de diciembre del 2019.

“Es la noticia más triste que nosotros podríamos comunicar. Con profundo pesar, Exploson Music informa del fallecimiento del cantante Juliano Cezar”, indicó la productora en su cuenta de Facebook.

La muerte del cantante, conmocionó al mundo del sertanejo, el ritmo más popular de Brasil por encima de la samba y la bossa nova. Este estilo musical es una especie de “country” romántico que atrae a decenas de miles de fans.

En las redes sociales circularon videos con imágenes impresionantes del momento en que Cézar, llevando un sombrero cowboy beige, cae sobre el escenario, aún con el micrófono en la mano e interrumpiendo la canción que cantaba.

*Juliano Cezar* morreu na madrugada desta terça-feira (31) depois de sofrer um infarto fulminante enquanto fazia um show em Uniflor, no norte do Paraná. A informação foi confirmada pelo produtor do artista.

O corpo será velado e sepultado em Passos(MG) pic.twitter.com/KOqaeIT4BS