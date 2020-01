Juana Repetto elogió a Jimena Barón.

Juana Repetto compartió en sus redes un video que grabó junto a su hijo Toribio donde se los ve bailando frente a un espejo, y las comparaciones con Jimena Barón no tardaron en llegar.

Juana realizó el video que la muestra bailando, en bikini, junto a Toro, su pequeño hijo, frente a un espejo de la casa de su madre, donde pasó las fiestas. Juanita escribió: "Aloha ~ 2 0 2 0 ~ así te vamos a gozar TODITO. Nos deseo a todos un año a puro goce, disfrute, amor, risas, laburo y salud, siempre".

Si bien la publicación no generó las mismas críticas bestiales que recibió Jimena Barón por su video navideño perreando cerca de su hijo Morrison, muchos destacaron "lo feliz" que se lo ve a Toro, lo "dulce" que es y hasta alguna se animó a tildar de "sexy" el baile del pequeño de tres años, sí hubo gente que la comparó con Barón.

Your browser does not support the video element.



"Jimena dos", "Parece Jimena Barón", "Igualito al de Jimena Baron ajajaja... ¡¡Que lindos que son!! ¡¡Buen año para ustedes!!", "¿Cuál es la diferencia entre este video y el de Jimena Barón que la criticaron tanto? Son dos mamás bailando con sus hijos... la única diferencia es que Juana tiene un short... ¿¿¿por qué a algunas le tiran a matar???", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Juana decidió realizar un descargo al leer algunos de los comentarios. A través de sus historias de Instagram, expresó: "Si lo que intentan es ofenderme al compararme con Jimena Barón, sepan que están logrando más bien todo lo contrario", dijo. "Admito el vínculo y el amor que se ve a la legua que tienen con su niño. Divertirse así con un hijo no tiene precio", expresó brindándole su apoyo a la cantante tras la catarata de críticas que la envolvieron y que hicieron que se alejara unos días de las redes sociales.