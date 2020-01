Gimena Binaghi y Marcelo Parra Morón denunciaron por agresiones físicas, verbales y amenazas hacia ellos y su hijo de 17 años, a Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, su madre, Mercedes Sarrabayrouse y al novio de ella, Joe Miranda.

Alrededor de las 3 de la mañana, Gimena intentó sacar su camioneta del garage de la casa que está alquilando en Punta del Este tratando de no rozar ni chocar ningún auto de los que estaban estacionados. Como la casa queda justo en frente de Tequila, la cuadra estaba repleta de vehículos.

En redes sociales se filtraron las imágenes del momento. En la grabación se puede escuchar al vecino que acusó a Celasco, Marcelo Parra. “¡Ella me pegó! No hace más que pegarme”, se queja el hombre argentino, veraneante en la ciudad uruguaya.

Noticias relacionadas

“El auto de atrás está mal estacionado, no el de ella. Ella no te está tocando el estacionamiento”, se escucha a una mujer defender a Lucía. “¡Yo no te toqué boluda! ¡No lo puedo creer!”, completa el denunciante.

Your browser does not support the video element.

Quien dio la primicia del episodio fue Adrián Pallares en Intrusos y contó: "Fue un escándalo que pasó en la madrugada a la salida del boliche Tequila. La denuncia está radicada en la comisaría de La Barra en contra de Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez”.

Y siguió: “Según lo que nos llega desde Punta del Este, Lucía salía del boliche, fue a sacar su auto y había otro auto un poco cerca. Empezaron con ‘corré el auto, no te lo corro’. Bajó el propietario del otro auto, que interrumpía para que Lucía pudiera salir. Aparentemente hubo una discusión. Lucía le habría pegado a este señor, lo habría tirado arriba del capot y este señor tiene un tema de salud”.

“Los dueños del auto estaban enfrente y habían ido a buscar a su hijo a una previa. Si esto es grave, lo que viene es gravísimo. Lucía le dio un cross de derecha, el señor vuela por el capot y tiene un problema de cadera. No contenta con esto, aparentemente, Lucía llama a su madre y ya sabemos como es Mechi”, siguió Pallares.

Y cerró: “Aparentemente entran en escena Mercedes Sarrabayrouse, su novio Joe Miranda y habrían empezado a los piedrazos contra la otra gente. Gritos y todo esto termina en un escándalo que se denuncia en la comisaría de La Barra. ‘No sabés de quien soy nieta yo’, decía Lucía”.