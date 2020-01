Netflix lanzó la serie documental "Nisman: El fiscal, la Presidenta y el espía", de 6 capítulos, basada en la investigación judicial y contada con archivos de los medios que cubrieron la noticia sobre la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida el 18 de enero de 2015.

La serie consta de 6 capítulos y el realizador británico Justin Webster sólo debate con archivos de los medios de comunicación la pregunta que todos se realizaron: ¿Nisman se suicidó o su muerte fue un homicidio?

