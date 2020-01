Se atrincheró en Palermo.

Un hombre de nacionalidad colombiana se atrincheró este jueves dentro de una ambulancia del SAME en Palermo y tomó como rehén a su bebé de tres días, al que amenazó con matarlo.

Un fuerte operativo policial se montó en el lugar y el titular del SAME, Alberto Crescenti, dijo que "el hombre está fuera de control".

Al parecer, la actitud del hombre tendría que ver con una conflicto de pareja.

"El hombre está muy fuera de control, están tratando de tranquilizarlo. Estamos trabajando para quitarle el bebé, porque tenemos temor de que pueda ejercer violencia y lo tiene en una posición complicada", contó en medio de la negociación Crescenti en declaraciones a A24.

Según las primeras informaciones, todo comenzó con una llamada al SAME que hicieron vecinos de la zona para que se asista a una mujer que minutos antes había protagonizado una fuerte discusión con su pareja en un departamento del piso 11, ubicado en las inmediaciones de la Plaza Las Heras.

Cuando el personal del SAME se acercó a lugar y comenzó a atender a la mujer y a su bebé, la pareja de esta irrumpió en la ambulancia y tomó de rehén al recién nacido. Luego de una extensa negociación, lograron detenerlo.