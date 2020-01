Lucía Celasco

Jimena Binaghi y Marcelo Parra Morón denunciaron por agresiones físicas, verbales y amenazas hacia ellos y su hijo de 17 años, a Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, su madre, Mercedes Sarrabayrouse y al novio de ella, Joe Miranda.

Todo comenzó cerca de de las 3 de la mañana del 1° de enero, cuando la mujer intentó sacar su camioneta para buscar a su hijo adolescente, que salía de una previa y luego iría a una fiesta. La casa, justo enfrente de la disco, estaba tapada de autos y ella sólo contaba con centímetros para maniobrar y salir de su garage.

El escándalo comenzó cuando la mujer, fue atacada a los gritos por una joven, que testigos identificaron como Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez. "'¡No se te ocurra tocarme el auto, negra de m...!', me dice. Se me vino encima. Me quedé en el auto porque no terminaba de entender lo que estaba pasando, y se volvió loca", relató Binaghi al portal Farándula Show.

Noticias relacionadas

"Estaba totalmente borracha, no sé si además tenía el insumo de alguna otra sustancia, pero estaba totalmente fuera de sí", sostuvo la mujer.

"Mi marido salió y le dijo: 'Pará un poquito, que estamos tratando de sacar el auto'. Y [ella] se le fue encima, le pegó, lo insultó, lo empujó contra el auto y no había forma de calmarla", agregó.