Justin Bieber.

YouTube Originals presentó en conjunto con Justin Bieber, la fecha de estreno de la primera serie documental del reconocido artista, "Justin Bieber: Seasons". Se estrenará el 27 de enero a las 14 hs de Argentina, con nuevos episodios cada lunes y miércoles.

La serie traerá a Justin de vuelta a YouTube en donde comenzó su carrera, acercando a los fanáticos del artista a lo más profundo de su vida. Bieber estará hoy en "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve con Ryan Seacrest 2020" en ABC, en donde compartirá un primer vistazo de la serie y un mensaje especial.

"Cuando estaba empezando, YouTube me dio una plataforma en donde podía compartir mi música, experiencias y momentos especiales con mi comunidad", comentó Justin Bieber. "Se siente increíble tener una asociación con YouTube para esta serie documental original. Quiero que mis fanáticos sean parte del viaje".

Mientras que Susanne Daniels, directora global de Contenido Original para YouTube mencionó que "El coraje de Justin Bieber como artista es verdaderamente admirable y estamos agradecidos de que continúe compartiendo su inspiradora historia a través de YouTube. En nuestros YouTube Originals buscamos resaltar retos y triunfos reales, y estamos muy emocionados por añadir este proyecto a nuestros contenidos para 2020".

"Justin Bieber: Seasons" es una serie documental original de 10 episodios en donde se mostrará, sin restricciones, el proceso creativo del nuevo álbum de Justin Bieber, tras cuatro años de ausencia en el mundo de la música. El show es un vistazo sin editar, poderoso e íntimo sobre el proceso de Bieber para crear nueva música y sus motivaciones para trabajar en su nuevo álbum contado por medio de algunos de sus confidentes más cercanos, amigos, colaboradores y él mismo. La serie también mostrará el detrás de cámaras de la vida privada del artista, incluyendo material nunca antes visto de su boda con Hailey Bieber y de su día a día con las personas de su círculo cercano. Con música nueva alrededor de todos los episodios, Justin muestra todos los retos y triunfos de crecer en medio del ojo público, invitando a sus fanáticos a acompañarlo en su viaje hacia el lanzamiento de uno de sus álbumes más personales y esperados de su carrera. A partir del 27 de enero, "Justin Bieber: Seasons" tendrá nuevos episodios todos los lunes y miércoles.

La serie documental de YouTube Originals servirá como un grato regreso para Justin Bieber, quien alcanzó la fama en 2007 tras ser descubierto dentro de la plataforma global. Actualmente, es el artista con la mayor cantidad de suscriptores en YouTube (47.5 M), aparece en seis videos con más de mil millones de vistas y tiene más de 19 mil millones de vistas en su Canal Oficial de Artista.

Michael D. Ratner es el director y productor ejecutivo de "Justin Bieber: Seasons", y con el fotógrafo Joe Termini como la persona al frente de los episodios adicionales. El documental fue producido por Bieber Time Films, SB Films y OBB Pictures. Además, Justin Bieber se desempeñará como el productor ejecutivo. Mientras que Scooter Braun, Allison Kaye y Scott Manson serán productores ejecutivos para SB Films, con Michael D. Ratner, Scott Ratner y Kfir Goldberg para OBB Films.

Como parte de la nueva estrategia de YouTube, la audiencia de la plataforma -que asciende a dos mil millones de usuarios conectados mensualmente- tendrán la oportunidad de disfrutar de las series y especiales de YouTube Originals, incluyendo "Justin Bieber: Seasons", de forma gratuita con anuncios. El servicio de suscripción de YouTube, YouTube Premium, continuará ofreciendo acceso libre de anuncios para todos los YouTube Originals, con todos los episodios disponibles durante el día de lanzamiento.

La asociación con Justin Bieber para este YouTube Originals se une a la robusta oferta de música que incluye: Coldplay: Everyday Life - Live in Jordan", "How to Be: Mark Ronson","Taylor Swift - Lover's Lounge (Live)", "MALUMA: lo que era, lo que soy, lo que seré", "Ariana Grande: Dangerous Woman Diaries" y "Demi Lovato: Simply Complicated". Los proyectos que llegarán en 2020 incluyen un documental con Paris Hilton y Dude Perfect, así como la tercera temporada de la exitosa "Cobra Kai".