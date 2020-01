Mario Meoni y Matías Lammens, Canal 26

Los vuelos hacia países limítrofes volverán a "llegar y salir" desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.

La medida fue anunciada y detallada esta tarde en conferencia de prensa en la Casa Rosada por el ministro de Transporte, Mario Meoni, y su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

“En función de lo pedido por el presidente Fernández de hacer un país más federal, absolutamente integrado, donde todos los argentinos podamos desarrollarnos, hemos decidido volver a poner operativo el aeropuerto de Aeroparque como aeropuerto internacional con destino a los países limítrofes y receptivo de países limítrofes”, explicó Meoni.

En ese marco, explicó además que la decisión se debe a un pedido puntual de Aerolíneas Argentinas, y que fue coordinada con el Ministerio del Interior, la AFIP, el Ministerio de Seguridad, en Ministerio de Agricultura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y todos los organismos que “integraron la decisión”.

Por su parte, Lammens sostuvo que la medida “es una gran noticia” para el turismo, que “es el cuarto generador de divisas y es una gran industria que puede ayudar a poner a la Argentina de pie”.