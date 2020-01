Ataque de patovica en Mar del Plata

Un joven fue brutalmente golpeado por un patovica durante una pelea en las afueras de un boliche de Mar del Plata, lo cual quedó registrado en un video que conmocionó a la ciudad costera.

El violento hecho se produjo en el boliche Stadium, ubicado en la zona de Playa Grande, cuando un grupo de chicos se enfrentó luego de concurrir al lugar.

Según trascendió, el origen del conflicto habría sido un presunto daño al auto de Joaquín, el joven golpeado.

En medio de la pelea, un patovica del boliche se acercó por detrás del chico, lo agarró del cuello y lo arrojó salvajemente contra el suelo, provocando su desmayo.

El joven se despertó minutos más tarde con cuello ortopédico cuando era trasladado en una ambulancia: afortunadamente, no sufrió heridas de gravedad.

Ante la difusión de las imágenes, el boliche despidió al agresor, así como el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA) se comunicó con Joaquín y, tras ofrecerle su ayuda, le informó que el patovica no estaba habilitado para ejercer la función.

Asimismo, la fiscal Andrea Gómez comenzó a actuar de oficio para investigar la responsabilidad del atacante.