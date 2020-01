Ciro Messi en su fiesta de cumple junto a su familia.



Antonela Roccuzzo siempre tiene un perfil bajo a pesar de tener una gran exposición por ser la esposa de Lionel Messi. Sin embargo, hoy la rosarina es noticia por la aparición de un fuerte mensaje privado que le habría enviado a un usuario de Twitter que criticó a su hijo.

Todo comenzó cuando en la red social se especuló sobre la existencia de Ciro, el hijo menor de la pareja. Esta supuesta teoría habría enojado mucho a Antonela. Y en las últimas horas, un hombre, cuyo usuario es @ramasalas_, publicó en su cuenta de Twitter una captura del supuesto mensaje que recibió el pasado 2 de julio.

“La verdad que no suelo hacer esto, pero siento que te fuiste al carajo, quizás creés que sos gracioso o pensás que está bien joder con esas cosas, total no te afecta en nada. Ahora por tu pelotudez yo tengo que leer comentarios en fotos de mi hijo bebé de 1 año, que dicen que está muerto o que no existe o cosas que realmente en mi vida creí que tendría que leer sobre un hijo mío”, comenzó el supuesto mensaje de Antonela.

Noticias relacionadas

Para finalizar dijo: “Obviamente, no puedo esperar más porque si hay gente tan IDIOTA como vos para hacer este tipo de comentarios sobre un bebé, no tendría que sorprenderme. Pero te juro que me cuesta entenderlo que haya gente tan estúpida. No entiendo tu sentido del humor pero cuando hablás de niños tendrías que ir con más cuidado”.

Recientemente, la familia estuvo la Argentina para pasar las fiestas en Rosario, Santa Fe. En un avión privado, Messi arribó el 22 de diciembre junto al uruguayo Luis Suárez, quien luego partió a Montevideo. A bordo de su camioneta, la Pulga se dirigió hacia su residencia, donde ya se encontraban desde hace algunos días Antonela y sus tres hijos.

Luego de celebrar la Navidad, la pareja y el pequeño Thiago viajaron a Punta del Este para participar de la gran fiesta organizada por Luis Suárez y su esposa Sofía Balbi para renovaron sus votos tras 10 años de haberse casado.