Leopoldo Cintra Frías

Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones económicas y migratorias al ministro de Fuerzas Armadas de Cuba, general Leopoldo Cintra Frías, por su supuesto apoyo al gobierno chavista de Venezuela, de acuerdo a lo anunciado por funcionarios de la administración de Donald Trump.

Cintra fue sancionado “por su involucramiento en graves violaciones de derechos humanos y uso de violencia en su apoyo al régimen de (el presidente Nicolás) Maduro en Venezuela”, anunció el secretario de Estado, Mike Pompeo, en Twitter.

“Promoveremos la responsabilidad de todos los que abusan de los derechos humanos, dondequiera que residan”, agregó Pompeo.

