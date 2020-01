Entrenamiento de Boca

Boca arrancó la pretemporada de cara a la reanudación de la Superliga y al comienzo de la Copa Libertadores, con Carlos Tevez siendo el primero en llegar al Complejo Pedro Pompilio y también con la presencia del presidente del club, Jorge Ameal, y del vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme.

El delantero llegó a las instalaciones del "Xeneize" a las 6:45, casi una hora antes de la citación para el resto de los jugadores, quienes fueron arribando alrededor de las 7:30, la hora pactada para presentarse en la entidad.

Según se supo, el delantero mantendría una charla con el flamante entrenador, Miguel Ángel Russo, y con Riquelme para definir su futuro.

El "Apache" tenía una renovación automática de su contrato por seis meses, por lo cual su vínculo con Boca se extiende hasta junio de 2020, pero su intención es saber si contarán con él para este nuevo proceso que se inicia de la mano de Russo.

En caso de que el técnico y el dirigente no le den una respuesta positiva, el jugador podría decidir abandonar la actividad futbolística para buscar otro rumbo.

Tras la llegada de Tevez, arribó el resto de sus compañeros, incluido el italiano Daniele De Rossi: todos los futbolistas fueron sometidos a los estudios médicos correspondientes antes del inicio de las prácticas.

En tanto, hay tres jugadores que no estarán en la pretemporada, Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister y el venezolano Jan Hurtado, quienes se encuentran entrenándose con sus respectivas selecciones Sub 23 de cara al Preolímpico Sudamericano que se disputará del 18 de enero al 9 de febrero en Colombia y que es clasificatorio para Tokio 2020.

Además, Boca presenta a Adidas como nuevo sponsor de su indumentaria, por lo que también se develó el misterio de la ropa azul y oro, que tenía a los hinchas muy expectantes.

La siguiente es la lista de los futbolistas con los cuales trabajará Russo:

Arqueros: Esteban Andrada, Javier Bustillos, Marcos Díaz y Manuel Roffo.

Defensores: Junior Alonso, Gastón Ávila, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Julio Buffarini, Frank Fabra, Leonardo Jara, Emmanuel Mas, Nahuel Molina y Marcelo Weigandt.

Mediocampistas: Agustín Almendra, Jorman Campuzano, Daniele De Rossi, Iván Marcone, Agustín Obando, Emanuel Reynoso y Eduardo Salvio.

Delanteros: Carlos Tevez, Ramón Ábila, Sebastián Villa, Mauro Zárate y Franco Soldano.