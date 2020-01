Gasalla, escándalo en Mardel. CANAL 26.

Otro escándalo del Verano 2020 se registró por estas horas. Tuvo como protagonista a Antonio Gasalla, quien se mostró enojado y hasta tuvo exabruptos con dos periodistas en Mar del Plata cuando le preguntaron sobre su no presencia en la foto donde estaban todos los artistas de la temporada.

"Por qué no te vas a la mier..", le dijo a una de ellas, cronista de Confrontados (Canal 9). Mientras que una cronista de LAM (El Trece) recibió otra frase desafortunada: "Lavate el cu.. con el canal".

Fue una noche de furia para el capocómico ante la prensa a la salida de su espectáculo. Lo que le generó indignación fue la pregunta sobre la foto del evento de "Clarín", con las estrellas de la temporada. Ahí manifestó su enojo. "Vengo a hacer teatro, no trabajo para que me saquen foto los diarios... Esa es la fiesta de inicio de la temporada, no es publicidad de un canal... lavate el cu.. con el canal", expresó enojado.

Maite Peñoñori, periodista de LAM dialogó en exclusiva con CANAL 26: "Me había pasado en notas con él que no quiere hablar, que me cerró la puerta del auto en el brazo... estamos acostumbrados a hablar con un Antonio que no le gusta hablar con la prensa y se enoja y falta el respecto. Pero lo más loco fue que ayer fue sin cámaras, a la salida. El productor me avisa que no iba a hacer notas, hubo problemas técnicos y estaba enojado... al salir, cuando lo veo saliendo me acerco sin cámara y me presento y le digo 'nos gustaría hacer nota con él en algún momento, porque es una figura de la temporada'. Ahí se sacó, me empezó a insultar. Nunca me pasó que me insulten tanto en la cara. Le dijo 'hablame con respecto, te estoy hablando bien'. Me dijo 'pelotu..' e 'hija de pu..'. 'Que me puede importar a mí tus preguntas de mierda que me podés hacer'... Había otra gente, sus productores no entienden la falta de respeto".

"Yo soy un artista, no necesito tus preguntas pelotudas", dijo Maite sobre los exabruptos de Gasalla con ella. "Fue una situación violenta", agregó la cronista.

El año pasado también ya había tenido otro exabrupto con otro cronista de LAM. "Estoy contento, no como un cumpleaños sino que es un trabajo y esperemos que salga bien. Vivimos en este país donde no se sabe una entrada cuánto va a costar y si la gente va a venir al teatro", dijo sobre la unión con Marcelo Polino.

Y fue más irónico al decir que "con el tema de Rony Arias no me quiero meter porque hay un productor que es quien arregla y con quien tienen conversaciones". Y se enojó de inmediato diciéndole al cronista que "sólo tenés preguntas, que vida vacía debes tener".

"El 90% de lo que preguntás no te importa", le dijo Gasalla al cronista.