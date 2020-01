Un gran incendio se desató el miércoles 1 de enero por la mañana en el área rural cercana al acceso sur a Las Grutas y la Ruta Nacional 3. Con el paso de las horas se propagó hacia un amplio sector y amenazaba con acercarse a la zona urbana de la villa turística.

El fuego se inició en un campo privado en cercanías de San Antonio Oeste, a la altura del kilómetro 1.153 de la Ruta Nacional, que estuvo cortada al tránsito por varias horas.

El intenso viento sumado a la ola de calor complicó los trabajos para sofocar el incendio que afecta docenas de hectáreas rurales en Las Grutas. Las llamas llegaron cerca de una zona poblada y están evacuando a los vecinos. Hay temor en la comunidad pese a que las autoridades afirmen que el fuego está contenido.

Según se conoció, este mediodía comenzó a soplar con gran intensidad el viento acercando las llamas hacia una zona de barrios cerrados y viviendas ubicadas en lo que se conoce como acceso sur. Algunos presentes afirmaron que el fuego está a unos 500 metros de las casas, y que el viento es el gran peligro.

Según trascendió, las autoridades del lugar junto con los agentes de Protección Civil evacuaron los barrios cercanos al acceso sur y los habitantes serán trasladados al Polideportivo Municipal.

“Inicialmente se solicitó la evacuación preventiva por el intenso humo al barrio Club de Golf. Luego continuarán las residencias y alojamientos aledaño al ingreso sur hasta Playa Serena. Solicitamos que la gente no se acerque al acceso sur para no entorpecer el trabajo de Protección Civil”, afirmaron de forma oficial.

Además, los brigadistas se encuentran trabajando con maquinaria pesada para quitar los yuyos y pastizales del área e impedir que el fuego continúe avanzando.