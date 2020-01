El Ejército de Estados Unidos bombardeó el aeropuerto de Bagdad y mató al jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Qasem Soleimani, ante lo cual Teherán advirtió que "tomará venganza por este atroz crimen".

"Bajo la dirección del Presidente (Donald Trump), el Ejército de los Estados Unidos ha tomado medidas defensivas decisivas para proteger al personal al matar a Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica, una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos", informó el Departamento de Defensa.

A través de un comunicado, la cartera justificó el bombardeo al subrayar que "el general Soleimani estaba desarrollando activamente planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidenses en Irak y en toda la región".

"Este ataque tenía como objetivo disuadir futuros planes de ataque iraníes. Estados Unidos continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger a nuestra gente y nuestros intereses en cualquier parte del mundo", agregó el área conducida por Mark Esper.



La operación fue llevada a cabo por drones estadounidenses después de la medianoche hora local (18.30 en Argentina), tras la llegada del comandante iraní a Bagdad a bordo de un avión procedente de la capital siria, Damasco.

El bombardeo tuvo lugar cuando el convoy en el que viajaba Soleimani estaba abandonando el aeropuerto internacional, acompañado por Al Muhandis, que lo había recibido pero que no había llegado con él desde Damasco.

Aunque Estados Unidos optó por no identificar al arma que usó para asesinar en Irak al general iraní Quasem Solemaini, los medios estadounidenses especializados aseguran que se trató de la joya de las aeronaves militares no tripuladas que posee el arsenal de la potencia norteamericana.

Un drone Reaper

Se trata del MQ-9-Reaper, conocido también como Pedrator B o "asesino de los cielos", un aparato con una extensión de 20 metros entre los extremos de las alas, un largo de 11 metros, dos toneladas de peso y un costo de varios millones de dólares.

La pieza fue diseñada y construida por General Atomics Aeronautical Systems para utilizar en operaciones que apuntan a eliminar enemigos en ataque quirúrgicos, como fue el caso de Solemaini, general de los Guardianes de la Revolución y sorprendido por el ataque en cercanías de las aeropuerto de Bagdad.

La agencia EFE describió al avión no tripulado como un modelo multimisión, con techo de vuelo del 15.200 metros, autonomía de 1.850 kilómetros y pilotaje remoto que se emplea principalmente para la ejecución de objetivos en movimiento, además de como activo de inteligencia.

Es capaz de alcanzar una velocidad de 370 kilómetros por hora.

Estados Unidos dispone en su arsenal de 93 aparatos de este tipo, que también están en poder de Italia, Turquía, Marruecos, el Reino Unido, Francia, España y Países Bajos, de la actual versión o anteriores.

La aeronave cuenta con un Sistema de Apuntado Multiespectral que le permite descubrir y designar objetivos mediante sensores láser e infrarrojos así como mediante el uso de diversas cámaras que, además, permiten ver su actividad en directo desde cualquier rincón del planeta.

Ese sistema le permite emplear sus bombas guiadas Unit-12 Paveway II y GBU-38, así como cuatro misiles aire-tierra AGM-114 Hellfire.