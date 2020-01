Con el inicio de la temporada no sólo se conocen las novedades que ofrece la costa argentina en materia de ocio y los precios que se manejan, lo mismo ocurre con hechos delictivos puesto que muchos delincuentes optan por "mudarse" en el verano.

Como novedad se conoció un nuevo tipo de estafa que impide que al menos unas ciencuenta personas se queden sin poder disfrutar de sus vacaciones. ¿Cómo funciona? ofrecen departamentos en alquiler que nunca son entregados ya que desaparecen tras hacer depósito.

Uno de los relatos en primera persona es el de Sofía que encontró una oferta que le pareció interesante en Facebook "Alquileres, Compra y Venta Mar del Plata" y allí vio el anuncio donde un hombre publicaba un departamento para 6 u 8 personas al precio de dos mil quinientos pesos por día, en Peralta Ramos 103". Ella relató: "le dejo un mensaje en Facebook, ya en noviembre me pasa todos los datos de él. Me pide que le haga un depósito del 30% y le deposité 5 mil pesos, que era el equivalente a la semana que me iba a ir".

Noticias relacionadas

Al mes de realizar la reserva, expresó: "El 17 de diciembre intento contactarlo y no le llegaban los mensajes, lo llamé y tampoco contestaba, y mucho menos en su Facebook. Por eso hago una publicación en el grupo que lo conocí para contactarlo y allí conozco a tantas otras personas que fueron estafadas por este hombre. Ahí me di cuenta que me había engañado".

La mujer hizo la denuncia en la UFI° de Florentino Ameghino, de donde es oriunda, pero las autoridades le explicaron que debe localizar al denunciado primero.

Otra víctima, María Eugenia, contó: "Mi hija contactó a Raúl Santiago Berenjeno. Ella es hipoacúsica, quería ir a Mar del Plata una semana con cinco personas más. Nos mandó las fotos, un departamento divino, excelente ubicación y entonces mi hija cobró su pensión de discapacidad y con esa plata realizó el depósito. El hombre me pasó su documento, su dirección y una factura de un servicio para corroborar los datos".

"Yo le dije que iba a viajar con ellos porque sólo se comunican con señas, y él me dijo que me quedara tranquila porque era trabajador social y solía asistir a chicos como mi hija", agregó.

"Berenjeno me dijera que era trabajador social me dolió más que la plata porque me había ilusionado. Pero después cuando pasó todo esto sentí que se burló de mí y de mi hija. Además me angustió mucho decirle a mi hija y a sus amigos que el dinero de su pensión se la quedó este estafador, ellos no entendían nada. Sé que es muy difícil que lo condenen y nos devuelva la plata pero al menos intentaremos que no vuelva a hacer lo mismo".

Ella realizó el adelanto de 6.300 pesos y rápidamente notó una irregularidad e intentó comunicarse sin éxito con él. Ahora sus víctimas comparten un grupo de WhatsApp con el nombre de "Estafados" donde contaron sus experiencias.



Otra damnificada, Ana de Tucumán, fue estafada por una mujer que también ofrecía el alquiler en el mismo grupo de Facebook y le pidió un depósito de 6 mil pesos. Sobre el caso, relató: "Le pido un comprobante de pago, y me manda una foto del DNI pero del frente, sus datos no se podían ver. Luego me dice que estaba ocupada hasta que un día me respondió el esposo de ella, y me dijo que con mi plata estaba tomando cerveza en la playa, y me bloquearon de todos lados".