En el comienzo de la temporada, Carna pasó por el móvil de Canal 26 en la playa Varese de Mar del Plata para charlar sobre su obra y hablar con la gente presente que disfruta de sus merecidas vacaciones.



El humorista está en ciudad de Mar del Plata, con una versión de la comedia francesa “Mi mujer se llama Mauricio”, en la que protagoniza al esposo de Adriana Brodsky en el Nuevo Teatro Santa Fe, reinaugurado para la ocasión.

Con mucho humor y simpatía, el ex Videomatch dialogó con los turistas que disfrutaban de la hermana tarde de playa con un clima que acompañaba en el inicio del 2020.

Con su sonrisa característica y buena predisposición tuvo un divertido ida y vuelta con su mujer Claudia Ares que con una sonrisa muy particular le siguió el juego y demostraron que el amor está intacto.

El humorista también tuvo un lugar para recordar a las tripulantes del ARA San Juan, llevando un pin en su remera rindiéndoles homenaje y expresó: "Compartimos con las familias y las apoyamos no sólo las que están en Mar del Plata sino las que están en todo el país. Les mandamos un cariño enorme, siempre recordándolos".

Al finalizar el móvil el humorista compartió una ronda de de chistes con los turistas presentes que disfrutaron de su humor.