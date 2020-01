Luego de conocerse la noticia de que el mate podía prevenir el Parkinson, el médico Claudio Santa María detalló sobre esto en el bloque de salud de CANAL 26.

El trabajo -publicado ayer por la revista especializada Movement Disorders- destaca la hipótesis de que “la yerba mate podría tener efectos benéficos en relación con el desarrollo y progresión del Parkinson”.

"El mate es la infusión más consumida para los argentinas, el mate contiene sustancias neuroprotectoras que ayudan a lidiar con el envejecimiento con antioxidantes. Los científicos han descubierto que podría ayudar a que las neuronas no envejezcan", explicó.

Noticias relacionadas



"Siempre conviene tomarlo amargo porque dulce incorporamos muchas calorías. Es una buena forma de estar hidratado", agregó.

"Habrá que hacer más estudios para ver si el artículo está en lo correcto. Pero sin dudas el mate tiene grandes beneficios como vitamina C y D, tomar mate hace bien", cerró.