Una Orca en Monte Hermoso provocó pánico entre los bañistas. El hecho se registró hoy al mediodía a la altura del barrio Las Dunas, cuando las temperaturas superaron los 25 grados y el mar estaba repleto de turistas.

El animal marino fue visto cerca de las 12 del mediodía en el balneario de Las Dunas y en un primer momento despertó el pánico de los turistas que se habían metido al agua pese a que el día estaba frío y nublado. Después, varios sacaron sus teléfonos para filmar a la orca, que dio varias vueltas en las orillas del mar.

Los guardavidas salieron corriendo hacia el agua y tocando el silbato para alejar a los bañistas de un posible contacto con los animales. En cuestión de minutos, todos salieron del agua y empezaron a sacar fotos y filmar.

“No nos habíamos dado cuenta. Estábamos nadando mar adentro cuando de repente vimos que de afuera la gente que está de viaje con nosotros nos empezaron a gritar y hacer señas como para que salgamos”, relató Ayelén una turista y testigo del episodio.

“Nos asustamos. Empezamos a nadar lo más rápido posible. Yo en un momento estaba cansada, no podía más", continuó Ayelén.

No es la primera sorpresa que se llevan las personas que veranean en las costas de Junín. En el mismo Monte Hermoso, el 29 de diciembre pasado, al menos tres tiburones merodearon por las playas.