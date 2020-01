Donald Trump, REUTERS

El presidente Donald Trump amenazó a Irán con golpear "muy rápido y muy duro" 52 blancos iraníes si Teherán ataca a cualquier ciudadano o activo estadounidenses.

"Que esto sirva como una advertencia de que si Irán ataca a cualquier estadounidense o activos estadounidenses tenemos como blanco 52 puntos iraníes (que representan los 52 rehenes que tomó hace muchos años)", escribió Trump en Twitter en referencia a cuando, en 1979, un grupo de estudiantes tomó la embajada estadounidense en Teherán y retuvo a su personal, señala el portal Univisión.

"No queremos más amenazas", agregó Trump luego de que, horas antes, una milicia apoyada por Irán advirtió a los soldados iraquíes mantenerse alejados de bases estadounidenses en Irak.

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently....