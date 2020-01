Jordi Casamitjana

Jordi Casamitjana marcó un antes y un después luego de que la sentencia en Gran Bretaña reconociera al veganismo como “una creencia filosófica” y merecedora de protección legal.

La demanda se originó tras su despido de la organización animalista League Against Cruel Sports, que considera discriminatorio y atribuye a su radical oposición a cualquier tipo de explotación animal.

“Cuando me despidieron no conocía la situación legal del veganismo, pero mis abogados me explicaron que el mío podría ser el primer caso de esta naturaleza y capaz de operar un cambio en la ley. Después de acumular 1.400 páginas de pruebas, me di cuenta de que podía ganar, aunque aún así me sorprendió que el juez fallara el mismo día de su lectura, algo inusual que demuestra el peso de la evidencia”, inició Jordi.

En cuanto a la protección de veganos después del fallo, el zoólogo dijo: “A partir de ahora, se sentirán más confiados a la hora de expresar su filosofía sin temor a represalias. Muchos lo llevan con discreción por miedo, quizá no a ser despedidos, pero sí a ser tratados de forma diferente. Ahora saben que, en caso de conflicto por discriminación, pueden acudir a los tribunales. Creo que habrá otros países que van a inspirarse en mi caso y que, como resultado, habrá mucho más veganismo en el mundo y que eso beneficiará a los millones de animales que son explotados, al medio ambiente y a la salud pública”.

“Los empresarios tienen que darse cuenta de la necesidad de cambiar algunas reglas, como incluir en la comida que sirven opciones veganas o que los uniformes no fuercen a un empleado llevar zapatos de cuero. En realidad ese fenómeno a la hora de proteger una filosofía ya existe en el Reino Unido. Por ejemplo, si eres un musulmán que trabaja en una tienda y no quieres manipular carne no halal, la ley ampara que te den otro cometido. Respetar el veganismo no supondrá un gasto enorme y las exageraciones que se han hecho responden al miedo a lo desconocido. No estamos ante una revolución catastrófica, solo ante el reconocimiento de aquellos que intentan cambiar su vida para minimizar el daño a los animales. Creo que es un valor en una sociedad democrática”, comentó.

Por último, relató el significado del veganismo en su vida: “Parte de mi testimonio ante el juez fue una descripción detallada de las decisiones que tomo desde que me levanto hasta que me acuesto, qué dentífrico o ropa uso, que no haya nada ni en mi casa con un producto animal y que tampoco entre…Nunca tendré una relación romántica con alguien no vegano. Esa filosofía afecta a toda mi vida. La abracé hace 18 años. Siempre he trabajado en el mundo de la protección animal y acabé dándome cuenta de que los animales son mucho más parecidos a los humanos de lo que se cree, pero que se les trataba como objetos sin emociones ni motivaciones. Me creó un conflicto, dejé de comer carne y hasta escribí un libro que destila ese proceso de culpabilidad”.