Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, ex embajador de México

Luego de las denuncias por intentar robar un libro en una librería e indumentaria del free shop del aeropuerto de Ezeiza, se reveló que Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, ex embajador mexicano en la Argentina, tiene una denuncia de abuso sexual en su contra por parte de una joven de 17 años.

La denuncia se hizo a comienzos de diciembre ante la Oficina de Violencia Doméstica y luego la jueza de familia Vilma Nora Días dictó una orden de restricción por 90 días para que Valero no pueda acercarse a la denunciante --que hoy tiene 17 años-- ni comunicarse con ella vía redes sociales. En la denuncia se lee "violencia familiar", porque el agresor es pareja de una tía abuela de la adolescente.

"Una de las cosas que recordó mi hija es que una tarde se quedó a dormir la siesta allí y se despertó con el sonido de su celular que sonaba. Lo tenía al tipo como encima y él atendió el celular de ella", reveló la madre de la denunciante.

Tras ese episodio la adolescente tuvo ataques de pánico, dejó de comer y bajó de peso de manera alarmante. "Le preguntábamos todo el tiempo qué le pasaba y ella decía que no sabía, y este año todo se puso peor, cuando lo nombraron embajador en Argentina", contó su madre.

Valero está emparentado con la víctima porque su esposa, la abogada Graciela Bensusán, es hermana de la abuela de la adolescente.

Los abusos se habrían dado en 2018 y de nuevo en mayo de 2019, cuando Valero se alojó en la casa de la abuela de la adolescente a la espera de radicarse como embajador de México en Buenos Aires.

"Mi hija todavía no nos contó qué cosas le hizo. Pero en su declaración en la Justicia estuvo más de tres horas. Lo que nos dice es que estaba bloqueada. Y todo el tiempo repite que este tipo le 'cagó' la vida", explicó la madre de la denunciante.

Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitieron un comunicado en el que se estableció que la embajada "no tiene conocimiento de notificación oficial alguna, tal como corresponde a un proceso de esa naturaleza" en referencia a las "presuntas conductas inadecuadas" de Valero.