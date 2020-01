Nicolás Dujovne

La Justicia indaga sobre el rol del ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en el caso Autopistas, una de las causas contra los ex funcionarios de Mauricio Macri, de acuerdo con fuentes que investigan la renegociación de los contratos de los accesos Norte y Oeste.

En junio de 2018, el gobierno de Cambiemos le reconoció a la empresa española Abertis deudas por un total de US$ 747 millones (US$ 500 millones a Ausol y US$ 247 millones a Acceso Norte), de acuerdo con el Ministerio de Transporte. Además, se le extendió la explotación de ambos accesos hasta 2030. La compañía fue socia de Sideco hasta abril de 2017.

Transporte y Vialidad sostienen que con este acuerdo le ahorraron casi US$ 2.300 millones al Estado al evitar el avance de una demanda internacional de Abertis por el congelamiento de los peajes.

Sin embargo, la justicia sospecha ese argumento y comenzó a investigar.

Asesores técnicos de cuatro áreas del Ejecutivo macrista que intervinieron en distintas etapas de la renegociación de los contratos de Abertis coincidieron en que el acuerdo fue “gravoso para el Estado”. Algunos de ellos reconocieron que se corrieron de la negociación para evitarse problemas legales en el futuro”.

En 2018, Dujovne rechazó los pedidos de convalidar la renegociación con Abertis tras la recomendación de sus asesores jurídicos en el ministerio, reconocieron funcionarios técnicos de las carteras consultadas. Sus abogados encontraron “una salida legal” para negarse a cumplir con el pedido de Transporte y Vialidad.

El juez Rodolfo Canicoba Corral investiga el rol de al menos cuatro funcionarios en la renegociación de los contratos de Abertis. Además de Dujovne, el juzgado analiza cómo actuaron el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y ex el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías.

Voceros de Dietrich sostuvieron que Hacienda intervino dos veces en la renegociación. “En la primera intervención del área legal de Hacienda respondieron que, al cambiar la ley de emergencia (económica), no tenían que intervenir. En la segunda intervención, devolvieron (el expediente) sin expedirse”.

Esa fue la “salida legal” de Dujovne. Lo explican mejor sus voceros, aunque no le otorgan esa lectura: “A fines de 2017 el Congreso Nacional no renovó la emergencia económica y, en consecuencia, Hacienda dejó de tener competencia para intervenir en las renegociaciones de todos los contratos de servicios públicos. Por esa razón, en la primera mitad de 2018 el Ministerio no intervino en la renegociación”