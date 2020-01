Dr. Claudio Santa María

La salud también está en la cocina y el Doctor Claudio Santa María (MN 96332) nos da consejos a la hora de cocinar para evitar enfermedades por la contaminación cruzada.

Lo ideal sería contar con dos tablas en la cocina de distintos colores, una para alimentos cocidos y otra para los crudos.

En caso de contar con ellas, lo ideal es lavar con agua y jabón cada vez que cambiemos de alimentos y en lo posible utilizar tres gotitas de lavandina.

Además, es ideal contar con una tabla de acero inoxidable, ya que las de madera pueden acumular bacterias en las canaletitas que provocan los cortes con cuchillo.

Otro de los factores a tener en cuenta es el lavado constante de los cubiertos a la hora de cocinar, para evitar que se contaminen durante el proceso de cocción. Mirá los detalles en el video: