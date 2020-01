Mar del Plata, NA

Una familia denunció que se intoxicó con monóxido de carbono en el tradicional hotel Torres de Manantiales, en la ciudad de Mar del Plata.

El grupo familiar integrado por tres adultos y cinco menores aseguró haberse salvado de morir por la ayuda de otra turista que se alojaba en el mismo hotel.

"¡Un horror! Casi nos morimos con monóxido de carbono ocho personas, tres adultos y cinco niños, vacacionando en Torres de Manantiales", publicó en su Facebook, Celina Piñero, una de las denunciantes.

La mujer relató en su cuenta de Facebook el hecho ocurrido el 14 de diciembre: "Una chiquita de 4 años se desmayó y no despertaba, otra de 7 vomitó y otra convulsionó temblando y con dolor de pecho. Terminamos internados. Unos con 15% de monóxido de carbono en sangre, los más chicos 8/10 por ciento, y yo 25 por ciento".

Una vecina del complejo, Fernanda Lissarrague, escuchó gritos y se acercó a ayudar. "Escuchamos con una amiga los gritos y salimos para ver qué pasaba. Vimos que una mujer estaba tirada en el piso, que no se podía levantar, una chiquita estaba totalmente inconsciente, dos pudieron bajar solas, pero a una la tuve que arrastrar al ascensor y ahí pedí una ambulancia", detalló.

"La verdad es que desde el hotel no hicieron nada, salió una señora solamente para increparnos y decirnos que seguramente se habían intoxicado con la comida en algún lugar, que no podía ser intoxicación por monóxido", añadió.

"Hubo un gerente del lugar que nos acompañó y estuvo con nosotros hasta que nos fuimos, pero cuando le pedimos que nos demuestren que iban a evaluar el estado del gas de los departamentos y que queríamos una disculpa, ahí desapareció", agregó otro de los integrantes de la familia.

"Fue una pesadilla. Nos arruinaron las vacaciones. Todo por mal mantenimiento. Nos podríamos haber muerto dormidos", expresó la mujer en su cuenta de la red social.

Uno de los turistas explicó que lo que causó la pérdida del monóxido fue un calefón que estaba en la cocina: "Yo todas las noches, mientras todos se bañaban, abría la ventanita y la última vez no lo hice. Y ahí fue que sufrimos la intoxicación".

La familia fue atendida en la Clínica del Niño y la Madre y comprobaron que se encontraban intoxicadas con monóxido de carbono.

"Las Torres están muy mal mantenidas, pero no caímos en la cuenta que el mal mantenimiento no es solo una cuestión estética, sino de seguridad, ya que de tener evaluados que los aparatos a gas funcionen bien esto se podría haber evitado. No vuelvo más y recomiendo no arriesgarse", culmina el mensaje de Piñero en Facebook, y pide que su mensaje sea compartido para que la gente que reservó en el hotel para este verano esté advertida.