Donald Trump, presidente de Estados Unidos



El jueves pasado, el ejército estadounidense asesinó con un ataque aéreo al general Qasem Soleimani. A raíz de su muerte, creció la tensión entre Irán y Estados Unidos y ahora, el presidente Donald Trump amenazó: "Si nos atacan, responderemos de forma desproporcionada".

Los dichos del presidente corresponden a la respuesta de Irán que prometió venganza y anunció que no respetará el programa nuclear.

En ese marco, Estados Unidos envió 3500 soldados a Medio Oriente para defender activos estratégicos, localizó 52 objetivos iraníes para atacar en caso de agresión y ahora su presidente, Donald Trump, destacó el poderío militar con el que cuenta para hacer realidad la amenaza.

"Notifico al Congreso de los Estados Unidos que si Irán ataca a cualquier persona u objetivo de nuestro país, nuestras Fuerzas Armadas responderán rápida y completamente y tal vez de manera desproporcionada", dijo Trump a su par iraní Hasan Rohaní.

"Acabamos de gastar dos billones de dólares en equipo militar ¡Somos los más grandes y, con mucho, los mejores del mundo! Si Irán ataca a cualquier estadounidense, enviaremos algunos de esos nuevos equipos hermosos sin dudarlo", había dicho horas antes.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!