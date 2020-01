Este domingo salió a la luz el video del ataque aéreo con un dron que terminó con la vida del líder Qasem Soleimani.

El jueves pasado, el Ejército de Estados Unidos bombardeó el aeropuerto de Bagdad y mató al jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, ante lo cual Teherán advirtió que "tomará venganza por este atroz crimen".

"Bajo la dirección del Presidente (Donald Trump), el Ejército de los Estados Unidos ha tomado medidas defensivas decisivas para proteger al personal al matar a Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica, una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos", informó ese día el Departamento de Defensa.

A través de un comunicado, la cartera justificó el bombardeo al subrayar que "el general Soleimani estaba desarrollando activamente planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidenses en Irak y en toda la región".

"Este ataque tenía como objetivo disuadir futuros planes de ataque iraníes. Estados Unidos continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger a nuestra gente y nuestros intereses en cualquier parte del mundo", agregó el área conducida por Mark Esper.

A continuación, las imágenes del ataque: