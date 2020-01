Tres balcones de un edificio ubicado sobre la avenida Costanera, en la ciudad balnearia de Villa Gesell, se desmoronaron durante la jornada de ayer en medio de un fuerte temporal. De manera milagrosa, no hubo heridos y ahora la Justicia debe analizar las medidas de seguridad a implementar en la zona.

El hecho se produjo en un edificio de tres pisos frente al mar, en costanera entre Buenos Aires y 301, de la localidad de Villa Gesell.

El hecho generó el pánico de los habitantes del edificio, como así tambien de los turistas que circulaban por la zona del derrumbre.

Ante este hecho, se implementó un operativo de seguridad en el que participaron, bomberos, policía y los servicios de emergencia municipales.

Al no registrase lastimados, seguramente, se configure un delito civil que podría ser una estrago culposo. El rol del Municipio, a cargo de las inspecciones, también está bajo la lupa.

Según los ocupantes del edificio, cedió el balcón del segundo piso, y en la caída arrastró los dos balcones ubicados debajo, cayendo una importante cantidad de mampostería sobre la entrada de un garaje, zona donde por fortuna no había personas ni autos estacionados.