Tom Hanks dio uno de los discusos más aplaudido de los Globos de Oro.



El show de los Globos de Oro comenzó con el comediante británico Ricky Gervais tratando los temas polémicos como el MeToo, Jeffrey Epstein, el escándalo de admisión de las universidades y la guerra del streaming.

Martin Scorsese fue el gran perdedor de la noche: no ganó en ninguna de las categorías con El Irlandés. Sam Mendes fue la gran sorpresa ya que con su filme bélico 1917 se llevó los premios más cotizados: mejor película dramática y mejor dirección. Así la comedia Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, y el drama 1917, de Sam Mendes, se han proclamado ganadoras en la 77 edición de los Globos de Oro.

“Lo que se puede decir de él es que sencillamente hace al mundo un lugar mejor”, dijo la actriz Charlize Theron de Tom Hanks, quien recibió el premio Cecil B. DeMille ante la ovación general. Un reconocimiento que anteriormente han recibido estrellas como Audrey Hepburn, Harrison Ford, Sophia Loren y Robert De Niro.

Tom Hanks en su discurso dijo: “Es duro trabajar con directores que dicen: ‘si no haces bien tu trabajo, no tenemos película’. Porque una cinta se hace toma a toma, todos tienen que hacer su papel a la perfección, pero a veces la película descansa en la persona que pone las cejas y si no sale hay que volver a empezar”.

El actor hizo un repaso a su carrera y al trabajo de la interpretación sobre el que dio tres consejos: “tener la cabeza llena de ideas”, “saberse el texto de todos” y “llegar puntual para concentrarse en el trabajo”.

Netflix se posicionó muy por delante de los estudios tradicionales de Hollywood, con 34 nominaciones en cine y televisión para esta edición. “Succession” se llevó el premio a mejor serie de televisión dramática, mientras que Stellan Skarsgår de “Chernobyl” y Ramy Youssef por “Ramy” también se llevaron trofeos.

Olivia Colman se llevó el premio a mejor actriz dramática por “The Crown” y le sacó el trofeo a Jennifer Aniston.

Érase una vez en Hollywood logró superar a títulos de la talla de Parásitos, El irlandés, Historia de un matrimonio y The Two Popes, permitiendo a Quentin Tarantino alzarse con el merecido Globo de Oro 2020 al mejor guión. Esta victoria supone la tercera de Tarantino en los Globos de Oro.

Joaquin Phoenix y su Joker se quedaron con el Globo de Oro. En su discurso al recibir el premio, el actor agradeció a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood ya que por primera vez en la historia de los premios se incluyó un menú vegano y se refirió a los incendios en Australia: “Es bueno que algunos de ustedes hayan expresado sus buenos deseos, pero hay que hacer más respecto a Australia. Es un gesto hermoso. Nunca he sido un hombre virtuoso, y muchos de ustedes me han dado oportunidades de enmendar mis pasos, pero ojalá juntos podamos hacer un frente unido para propiciar cambios. Es bueno votar, pero a veces hay que asumir la responsabilidad personal y hacer cambios directamente en nuestras vidas. Espero que podamos hacerlo”.

Uno de los momentos más relevantes de la ceremonia de los Golden Globes 2020 tuvo como protagonista a la actriz Michelle Williams. Al recibir su galardón como mejor actriz de miniseries o película para TV por su rol en Fosse/Verdon, la intérprete entregó un discurso político y feminista que se llevó un aplauso cerrado de parte de los presentes. “Mujeres, hay que votar pensando en nuestros intereses. Los hombres lo llevan haciendo durante años y por eso el mundo se parece tanto a ellos. Como mujeres pueden pasar muchas cosas en nuestro cuerpo que no elegimos. Quiero ser una mujer que tenga el derecho de elegir cuándo quiero tener mis hijos y con quién".

Ellen DeGeneres recibió también el premio honorífico Carol Burnett Award, como homenaje a su exitosa carrera en la televisión, y subrayó en su discurso de agradecimiento “el poder real” que la pequeña pantalla puede tener en la sociedad. “El poder real de la televisión no es que la gente vea mi show, sino que les inspire para hacer las mismas cosas en su vida”. La polifacética artista, que está casada con la actriz Portia de Rossi, es una gran referencia en el activismo a favor de la comunidad LGBT.

Ellen DeGeneres recibió el premio honorífico en los Globos de Oro.