La Policía busca casa por casa al adolescente de 17 años cuya madre, sobrina y padrastro aparecieron asesinados a cuchilladas el 1 de enero último en una casa de la localidad de Melchor Romero, informó el fiscal de la causa, Marcelo Martini.

Sin embargo, cuando un joven cruzó corriendo por el predio de 38 y 175 no pudieron interceptarlo.

Varios vecinos aseguraron a diario El Día que se trataba del joven que se encuentra desaparecido desde el triple crimen, aunque oficialmente todavía se desconoce si se trataba de él o si tiene algún vínculo con el caso. Lo cierto es que en medio del despliegue policial logró escapar a campo traviesa.

En tanto, los investigadores incautaron una gorra de color celeste que se le cayó al sospechoso en plena fuga a través del descampado donde se llevaba a cabo el procedimiento, a menos de dos kilómetros de la casa donde masacraron a la familia.

"Yo considero que es una pieza clave en el hecho que se está investigando, su testimonio podría ser muy útil", dijo esta mañana Martini, quien señaló que "hay versiones de todo tipo, pero hay que cotejar todo y lo importante es que aparezca".

Martini reiteró al canal de noticias TN que el joven, identificado como Exequiel Omar Horacio Sanso (17), no está imputado, pero remarcó que "la situación lo está tornando sospechoso" y por eso efectivos de la DDI La Plata "lo buscan casa por casa".

"No tiene dinero, debe estar por ahí dando vueltas, por qué no se presenta, no lo sé", afirmó el fiscal, quien explicó que "la familia no habla mucho".

Martini atribuyó esto a que aparentemente había una mala relación con la pareja de su madre y "son cosas delicadas, hay que tomarse tiempo para que hable la gente".

Acerca de la investigación, el fiscal dijo que "hay pocos elementos de prueba" porque, por ejemplo, el o los cuchillos con los que se cometieron los crímenes no fueron encontrados y los vecinos de la cuadra dicen que no escucharon nada.

"De un lado de la casa hay un cañaveral y del otro otra casa, pero son amplias, tipo quintas. Además como era Año Nuevo, había muchos ruidos, petardos", sostuvo el funcionario judicial.

Martini no descartó que otra persona pudo haber intervenido en el hecho, pero dijo que "están todos los números puestos en él (por el joven de 17 años) porque no viene".

Por eso, ayer envió un oficio al Ministerio de Seguridad bonaerense para que difunda su imagen en los medios de comunicación y se ofrezca una recompensa, pero fuentes de la cartera a cargo de Sergio Berni explicaron que esa medida se aplica sólo para quienes aporten datos para encontrar a personas prófugas.

El adolescente vivía con su madre, Graciela Holsbak (54), y su padrastro, Raúl Bravo (54), en la casa de las calles 523, entre 164 y 165, de Melchor Romero, en la periferia de La Plata, pero no fue encontrado en la vivienda cuando se descubrió el triple crimen.

Según determinaron los forenses, Holsbak presentaba al menos 13 cortes en su cuerpo y una herida mortal en la zona del abdomen.

Bravo recibió una decena de lesiones y un corte a la altura del corazón que le provocó la muerte, mientras que Alma (5), la nieta de la mujer, fue hallada descuartizada dentro de una bolsa.

El adolescente, según declararon algunos vecinos, fabricaba cuchillos y era experto en el manejo de ellos, lo que, sumado a su ausencia del lugar del hecho, hace sospechar que pudo haber estado implicado en los asesinatos que se cometieron con una cuchilla de 4 centímetros de alto.

"La mecánica del agresor para perpetrar el ataque se dio con mayoría de cortes y no con lesiones punzantes, usando el arma blanca como si fuese un látigo", aseguró a Télam una fuente judicial en base al resultado preliminar de la autopsia realizada a los cuerpos.