Cinthia Fernández, desconsolada en su relato. INSTAGRAM.

Cinthia Fernández volvió a ser noticia por estas horas luego de difundir un video en Instagram donde contó que perdió su billetera con todos sus ahorros en dólares en un supermercado de Escobar. Contó, además, que ofrece recompensa ya que tenía los documentos de sus hijas.

"Por favor, necesito que la persona que se llevó mi billetera ayer en el Jumbo de Escobar... Tenía todos mis ahorros. Los tenía con mucho esfuerzo", lamentó en el video que compartió en pleno llanto en las redes sociales.

Según su relato, la bailarina se la olvidó en el carrito de un supermercado en la zona de Escobar, localidad en la que vive. Pide que por favor se la devuelvan: "Tenía mis ahorros porque iba a cambiar plata. Tenía dólares, que fueron denunciados y no lo van a poder usar".

La panelista de Los ángeles de la mañana se vio muy angustiada por la situación. El video al parecer sería de poco después de lo sucedido, por la conmoción que presenta Cinthia.

“Necesito ese dinero porque eran los ahorros, que los tenía con mucho esfuerzo. ¡Solo devuélvanlo!”, rogó en el posteo que publicó en sus historias de Instagram, red social en la que tiene más de cuatro millones de seguidores.

E insistió: "Está todo denunciado. No van a poder usar nada". Además de los dólares denunciados, Fernández tenía sus documentos y los de sus tres hijas.