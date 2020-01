Tres balcones de un edificio de la localidad bonaerense de Villa Gesell se derrumbaron, sin que se registraran personas heridas. Un enviado de CANAL 26 estuvo en el lugar y dio detalles de porqué ocurrió el derrumbe.

El incidente, que volvió a poner en discusión el estado de los edificios de la costa atlántica, se produjo este domingo por la mañana en la avenida Costanera y Buenos Aires.

En medio de un fuerte temporal de viento y lluvia, cedieron por completo tres balcones del frente del edificio llamado "Gufi Yiyo". El hecho comenzó a ser investigado por la Justicia, mientras que peritos intentaban determinar si existieron fallas en la construcción del inmueble edificado sobre varios locales comerciales.

"El incidente ocurrió, y también gracias a la inclemencia del clima, sin que ninguna persona se encuentre en los balcones ni caminando por la vereda, la cual quedó repleta de escombros, informaron medios locales", expresó en diálogo con CANAL 26.

"El balcón se cayó después de una lluvia intensa y justo se dio que nadie pasaba por allí. Por eso hablamos de una desgracia con suerte", comentó.

"Hubo un efecto dominó, si uno mira se cayó el tercero y termina arrastrando al resto. El óxido de los fierros se ve afectado por la sal del mar que está a 70 metros. Pero el problema es que la malla del balcón debe subir y esto no estaba así, evidentemente hay un problema en la construcción", cerró.

"El municipio debe hacerse cargo también de poder cumplir con las inspecciones. Fue un milagro por la cercanía a la playa y porque nadie pasaba por allí".

En diciembre de 2018 una mujer de 35 años y su hija de tres murieron luego de que se derrumbaran sobre ellas varios balcones de un edificio en la zona de Punta Mogotes, de la ciudad de Mar del Plata.