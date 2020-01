Donald Trump, presidente de Estados Unidos.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear, un día después de que Teherán anunciara su decisión de ignorar los límites impuestos a su programa de enriquecimiento de uranio.

Con un mensaje breve en Twitter en letras mayúsculas, el mandatario norteamericano salió al cruce del anuncio iraní sobre la interrupción de todos sus compromisos nucleares, después de que un avión no tripulado de Estados Unidos matara a un alto mando militar persa en Irak.

"¡IRÁN NUNCA TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR!", escribió Trump para responder la decisión del Consejo de Seguridad Nacional iraní que ayer anunció que “la República Islámica de Irán pondrá fin a sus limitaciones finales en el acuerdo nuclear”.





"El programa nuclear de Irán eliminará todas las restricciones de su producción de uranio, incluyendo el porcentaje de enriquecimiento y la cantidad de uranio enriquecido, así como las limitaciones a su investigación y desarrollo”, precisó la misiva de Teherán.

Noticias relacionadas





En 2015, Irán, Rusia, China, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos firmaron un pacto para que toda la actividad nuclear iraní esté bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!