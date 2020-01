Ataque de furia en veterinaria de Nuñez

Las empleadas de una veterinaria del barrio de Nuñez vivieron un momento de tensión debido a una clienta que descargó toda su furia en el local.

La mujer había llevado a su gato para que le acomodaran una sonda uretral que le habían colocado el día anterior. La profesional le explicó que para llevar a cabo el procedimiento debía anestesiar al animal para evitar causarle dolor, pero ella no estuvo de acuerdo.

"La señora no estaba de acuerdo en realizar el procedimiento y pedía a gritos que venga el doctor que la atendió el día anterior. Le respondí que eso era imposible. Cada vez gritaba más y comenzaba a decir que no iba a dejar que yo mate a su gato”, explicó Andrea en su cuanta de Instagram.

“Los insultos eran cada vez peores, entonces decidí decirle que no podía atender a su mascota en esas condiciones y que lo más conveniente era que lleve su animal a un lugar donde pueda confiar en los profesionales”, agregó.

Esto desencadenó la ira de la mujer y de un momento a otro tomó a su gato y empezó a golpear los monitores, las sillas y todo lo que encontró a su paso. Para esta altura la compañera de Andrea ya había llamado a la Policía.

Sin embargo, antes de irse la agresora golpeó en la cara con una taza a una de las mujeres que estaba en el local. La joven se cortó la nariz y comenzó a sangrar.

“Fuimos víctimas de una persona violenta, enferma y descontrolada espero que ningún profesional de la salud tenga que lidiar con esto es muy violento y traumatizante. La denuncia ya está realizada y espero esta persona sea juzgada por su conducta”, cerró.