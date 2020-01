Juan Guaidó, Venezuela, Parlamento, REUTERS

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ingresó al hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional en un marco de gran tensión y dio inicio a la sesión. El referente venezolano opositor a Nicolás Maduro fue agredido por efectivos de la Guardia Nacional, según destaca el diario El Nacional de Venezuela.

Guaidó logró tomar el control de la Asamblea Nacional de Venezuela junto a otros 100 diputados de la oposición y juró como presidente del cuerpo. A Guaidó, además, más de 60 países lo reconocen como el presidente “encargado” de ese país y desconocen la legitimidad de Nicolás Maduro, a raíz de denuncias de irregularidades en las elecciones en las que fue reelecto.

Incidentes frente al Parlamento de Venezuela, REUTERS

El domingo 5 de enero, la Asamblea bloqueó la continuidad de Guaidó como titular y consagró al chavista Luis Parra. Ese proceso fue desacreditado por la comunidad internacional, incluso por la Argentina, porque no se permitió en ese momento el ingreso de muchos diputados opositores, incluyendo a Guaidó.

Este martes 7 de enero, la oposición tomó el control de la Asamblea y consagró a Guaidó junto a otros dos diputados (Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia) como la nueva junta directiva a cargo del Parlamento, según informó el diario opositor El Nacional.

Al igual que el domingo, este martes hubo tensión entre las fuerzas de seguridad, que son controladas por Maduro, y los legisladores. Algunos de ellos denunciaron que fueron reprimidos con gases.

"Esta es la muestra de que unidos y organizados podemos lograr el cambio", expresó Guaidó al ocupar la silla presidencial del Parlamento.

Minutos después de retomar el control, los diputados cantaron el Himno Nacional.

En la previa, un grupo de militares de Venezuela con equipos antimotines bloquearon el paso al líder opositor y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, a la sede del legislativo por segunda vez en los últimos días.

Guaidó y un grupo de diputados de la oposición intentaban ingresar a la Asamblea Nacional para la sesión de cada martes exigiendo que los dejaran pasar porque "los militares no deciden quién entra" a "la casa de las leyes".

Guaidó y varias decenas de diputados opositores se reunieron desde temprano en la sede en Caracas del partido Acción Democrática, y que luego abordaron colectivos y vehículos privados para dirigirse al Parlamento, donde una directiva liderada por el legislador Luis Parra, elegida el domingo pasado con el respaldo del chavismo, convocó a sesiones.

“En Venezuela y en el mundo no son los militares quienes deciden el ingreso a un poder cívico, es el pueblo. Somos los diputados elegidos por el pueblo", gritó Guaidó al ser levantado en andas por otros diputados que estaban junto a él.