Luis Migue 2, interpretada por Diego Boneta empezará a rodarse en Febrero.

El gigante del entretenimiento Netflix difundió el primer teaser de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. Al igual que la primera entrega, esta edición tendrá como protagonista a Diego Boneta, quien cambió su aspecto físico para personificar al ídolo.

La nueva entrega se filmará en Ciudad de México a partir de febrero, pero aún no tiene fecha de estreno. Además del protagonista, participarán Camila Sodi, César Bordón, Juan Pablo Zurita, Cesar Santana, Martín Bello, Lola Casamayor, Pilar Santacruz, Kevin Holt y Gabriel Nuncio, entre otros y contará con la dirección de Humberto Hinojosa y Natalia Beristain.

En el video adelanto de la nueva temporada se puede ver a un joven Luis Miguel interpretado por Boneta como lo hizo en la primera temporada, cantando “Cómo es posible que a mi lado” en un estudio de grabación. De golpe el personaje se interrumpe: “¿Sabes qué? ¡Una más!”, y la da paso a su nueva interpretación, al ritmo de “Así se siente México” en la que se lo ve con algunos años más y con el pelo mucho más corto.

“El momento más oscuro es justo antes de que salga El Sol”, adelantaron el lunes desde la cuenta de Instagram recientemente abierta de la ficción, junto con una imagen negra y el martes subieron el adelanto de un minuto: “¿Cómo es posible que a mi lado, has pensado que no iba a volver?Luis Miguel, la serie, regresa con su Temporada 2 a Netflix en 2020”.

El protagonista de la ficción también compartió en sus redes sociales el video de promoción, junto con un breve texto: “Por mucho que brille el Sol, no puede escapar de sus propias sombras...”.

