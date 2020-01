Juan Guaidó en forcejeo con la Guardia Nacional Bolivariana.

El líder opositor Juan Guaidó logró entrar hoy al Parlamento junto a los 100 diputados que lo reeligieron el domingo y afirmó "ahí no hay sesión", refiriéndose al plenario que dirige el diputado Luis Parra, autoproclamado como jefe de la Cámara el mismo domingo con apoyo del chavismo.

"Aquí estamos defendiéndolos, Venezuela, echando el resto a pesar del militarismo, las ofensas, aquí estamos", dijo el líder opositor, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela. "¡Esto no es un cuartel!", gritó Guaidó a los militares antes de entrar. "No son los militares quienes deciden quién es o no diputado. Es el pueblo", destacó Guaidó.

"Tratan de agredir al pueblo de Venezuela. Están golpeando a diputados del Congreso. La dictadura bloquea, obstruye, agrede. Vamos a sesionar. Nosotros tenemos una causa común: la democracia.. Ellos tienen la violencia, nosotros la democracia", continuó y denunció la agresión física de la Guardia Nacional", afirmó Guaidó.

En la sesión pautada por Guaidó este martes, se discutirá "la toma y el asalto militar" al Legislativo, después de que el domingo la oposición denunciara un "golpe de Estado parlamentario" cuando Parra se autoproclamó como jefe de la Cámara con respaldo del bloque oficialista.

En el video se lo puede ver a Juan Guaidó jurando en la Asamblea Nacional en Caracas (Venezuela) para legitimar su cargo público (Video Gentileza VPI TV).