Picnic: el robot que puede hacer 300 pizzas por hora.

La empresa Picnic presentará esta semana en la feria CES un sistema automatizado de módulos robóticos que puede producir hasta 300 pizzas en una hora. La compañía, con base en Seattle, está haciendo pruebas desde octubre del año pasado.

En T-Mobile Park, estadio ubicado en Seattle, ya se está probando esta plataforma robótica con inteligencia artificial desde hace unos meses. Picnic, fundada en 2016, tiene clientes como Zaucer Pizza y la compañía de alimentos y bebidas Centerplate.

La empresa llegará a Las Vegas con su sistema que puede producir, en apenas una hora, hasta 300 pizzas de 12 pulgadas, o bien hasta 180 pizzas de 18 pulgadas. Los asistentes a la feria de tecnología más grande del mundo podrán degustar pizza recién elaborada.

El robot produce la pizza de forma parcial.

Picnic consiste en un sistema modular robótico que produce la pizza pero no de forma completa. La masa debe ser elaborada previamente y ser introducida en uno de sus módulos. La elaboración de la salsa, la aplicación de queso y otros ingredientes, junto con la cocción, está a cargo del sistema.

La masa se mueve sobre una cinta transportadora a medida que la salsa, el queso y el pepperoni, por ejemplo, se van agregando. La app para gestionar los módulos robóticos y elegir las recetas se denomina RoMA (Robot Management App). De esta forma, es posible personalizar cada pizza con diferentes ingredientes.

Por el momento, el sistema solo está preparado para hacer pizzas, pero en un futuro podría adaptarse para elaborar otros platos. Desde la compañía señalan que no es solo un sistema de fabricación de pizza, porque es configurable para otras necesidades. Se puede adaptar a un restaurante a gran escala o una vivienda familiar.