Ataque aéreo iraní a soldados de EE.UU. en Irak

Al menos diez misiles fueron disparados contra la base aérea al Asad en Irak, que alberga a las fuerzas de Estados Unidos, dijo el martes un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

La Casa Blanca dijo que estaba al tanto de los reportes de ataques con cohetes y que se había informado al presidente Donald Trump.

El funcionario dijo que no había información inmediata sobre daños o víctimas del ataque, que ocurre en momentos en que la tensión entre Washington e Irán ha aumentado tras un ataque de aviones no tripulados de Estados Unidos en el que murió el viernes el comandante militar iraní Qassem Soleimani.

La Guardia Revolucionaria de Irán se adjudicó la autoría del ataque a la base aérea iraquí. "Esta mañana, valientes combatientes de la Fuerza Aérea del IRGC lanzaron la exitosa Operación Mártir Soleimani, con el código 'Oh Zahra' al disparar decenas de misiles tierra-tierra sobre la base de las fuerzas terroristas e invasoras de EE.UU.", señaló el medio estatal de noticias iraní, ISNA.

