Ataque de Irán a tropas de Estados Unidos en Irak

Noticias relacionadas

La Guardia Revolucionaria iraní, que ya se había arrogado la autoría del ataque contra las bases irakíes en las que se encontraban soldados norteamericanos, instaron a los Estados Unidos a no responder "si no quieren una respuesta aún mayor".

En una comunicación oficial, la Guardia Revolucionaria advirtió, además, a los aliados de EEUU en la región que "si lanzan ataques desde sus países contra Irán, serán objeto de represalias".

En la Casa Blanca, en tanto, se reunió el Consejo de Seguridad con la presencia de los secretarios de Defensa y Estado, Mark Esper y Mike Pompeo, y el jefe del Estado Mayor conjunto, Mark Milley, para analizar junto al presidente Donald Trump la situación.

Pompeo envió un cable a todas las misiones diplomáticas en el exterior con la orden de no reunirse con opositores iraníes sin aprobación explícita, alegando que podría exacerbar las tensiones con el régimen.

"Contacto directo del gobierno de Estados Unidos con estos grupos podrían ser contraproducentes para nuestra política de buscar un acuerdo exhaustivo que aborde el comportamiento desestabilizador del régimen", indica el cable, obtenido por CNN.

A su vez la Casa Blanca emitió la prohibición de las operaciones de aviones civiles estadounidenses en el espacio aéreo de "Irak, Irán y las aguas del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.

VIDEO DEL ATAQUE