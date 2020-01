Donald Trump, presidente de Estados Unidos, REUTERS.

Irán lanzó esta noche un ataque con al menos una docena de misiles balísticos sobre dos bases que albergan militares de Estados Unidos en Irak.



Los complejos militares atacados fueron los de Al-Asad, ubicada al oeste de Bagdad, y la de Irbil, cerca de la frontera con Irán, fueron impactadas por al menos 12 cohetes, según reportó el Pentágono.



Minutos después del ataque no se había confirmado si produjo muertos o heridos.

El ataque se produjo días después de que Estados Unidos matara al general Qasem Soleimani en una ofensiva con aviones no tripulados en Bagdad por orden del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Ataque de Irán a tropas de Estados Unidos en Irak

Noticias relacionadas

Irán amenazó inmediatamente después de aquello con "una severa venganza" contra EE.UU.

En un comunicado, el Pentágono afirmó que luego de haberse puesto al corriente de lo ocurrido, el presidente Donald Trump está evaluando las consecuencias de la ofensiva. En la Casa Blanca se reunió con secretario de Estado, Mike Pompeo, y con el número uno del Pentágono, Mark Esper, aunque según él mismo dijo dejó para este miércoles un anuncio oficial sobre el hecho.

"¡Todo está bien! Misiles fueron lanzados desde Irán a dos bases militares ubicadas en Irak. La evaluación de víctimas y daños tiene lugar ahora. ¡Hasta aquí todo bien! ¡Tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo, por lejos! Haré una declaración mañana por la mañana", expresó Trump desde su cuenta de Twitter.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.