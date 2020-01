Restos del avión ucraniano, REUTERS.

Un total de 176 personas murieron hoy como consecuencia del accidente aéreo que sufrió un avión ucraniano poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Imán Jomeini, cerca de Teherán.



La tragedia se da en medio de la escalada de tensión militar entre Irán y los Estados Unidos, aunque los primeros informes hablan acerca de la posibilidad de un desperfecto técnico del avión.

El Boeing 737-8 de Ucranian International Airlines (UIA) realizaba el vuelo PS752 con el que tenía previsto conectar Teherán con Kiev, pero se estrelló pocos minutos después de despegar.

De acuerdo con informaciones preliminares divulgadas por la prensa local, poco después del despegue el avión Boeing 737 se estrelló en la aldea de Chahriar, al oeste de la capital iraní.

Según ISNA, por lo menos 10 ambulancias habían sido enviadas de urgencia al lugar del accidente.