Hotel de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines.

Por lo menos unas 30 personas resultaron intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono en un hotel sindical emplazado en la zona céntrica de la ciudad de Mar del Plata. Por este motivo, fuentes municipales y de Bomberos revelaron que el albergue fue evacuado y clausurado.

El hecho se produjo en el hotel de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva), ubicado en Bolívar al 2400, a cuatro cuadras del Casino Central, donde un grupo de huéspedes comenzó a sentir malestar mientras se encontraba en el comedor, y debió recibir asistencia médica.

El incidente tuvo lugar en un establecimiento de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva), que está ubicado en Bolívar al 2400, a apenas cuatro cuadras del Casino Central. Allí distintos huéspedes empezaron a sentir malestar mientras estaban en el comedor y por eso, tuvieron que recibir asistencia médica.

En el lugar intervino rápidamente personal de Bomberos y de Defensa Civil, que retiró del edificio a los afectados, y a más de 180 personas que estaban alojadas en el lugar, así como a 13 trabajadores del establecimiento.

“Hubo una acumulación de monóxido por algún desperfecto o combustión incompleta. El hotel no tenía gas natural ni medidor, sino gas licuado”, detallaron además fuentes municipales. Poco después de las 23 arribaron al hotel sindical el intendente local, Guillermo Montenegro, y el secretario de Seguridad comunal, Darío Oroquieta.

Minutos después de las 23:00 llegó al lugar el intendente local, Guillermo Montenegro, y el secretario de Seguridad comunal, Darío Oroquieta, quien confirmó pasada la medianoche que hubo "una pérdida de monóxido de carbono, que indudablemente ha sido importante".

Aseguró además que "se evacuó de manera rápida, concreta y ordenada a 181 pasajeros que estaban en el hotel, junto con 13 empleados que se encontraban trabajando", y adelantó que, tras la intervención de personal de la Dirección de Inspección General municipal, se dispuso la clausura del establecimiento.

A partir de esta decisión, los responsables del hotel realizaron gestiones durante la madrugada para reubicar a las familias afectadas, para lo que el Municipio brindó la asistencia del Ente Municipal de Turismo.

Personal de Bomberos y de Defensa Civil dispusieron por su parte que los huéspedes no entraran al hotel a retirar sus pertenencias hasta que no fuera "seguro ingresar al edificio".

En el lugar se presentó además el fiscal Pablo Cistoldi, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Culposos, quien investigará las causas del siniestro.