Cohetes iraníes cayendo sobre una base aérea americana desplegada en Irak.

Irán lanzó al menos 10 misiles contra instalaciones militares estadounidenses en Irak y advirtió que ese fue el primer paso de la “dura venganza” por el reciente asesinato de su general Qasem Soleimani.

El ataque fue confirmado por Irán, Estados Unidos e Irak, aunque con divergencias en la cantidad de misiles y de bases militares alcanzadas, sin que hasta algunas horas después de conocido se reportaran daños ni víctimas.

Asimismo, el incidente provocó una reunión urgente en Washington entre el presidente Donald Trump y sus secretarios de Estado, Mike Pompeo, y de Defensa, Mark Esper.

“Al gran Satán, el régimen cruel y arrogante de Estados Unidos, advertimos que cualquier otra maldad o violación u otras medidas, se enfrentará a una respuesta más dolorosa y aplastante”, advirtió el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, en inglés), un grupo de elite de las fuerzas armadas iraníes, en un comunicado publicado en su sitio web.

La televisora Irinn reportó el lanzamiento de 10 misiles tierra-tierra contra la base militar norteamericana Al Assad, en el desierto de Irak, y detalló que el nombre de la operación es “Mártir Qasem Soleimani”.

“Los valientes soldados de la unidad aeroespacial de IRGC lanzaron un ataque exitoso con decenas de misiles balísticos en la base militar de Al Assad en nombre del mártir general Qasem Soleimani”, indicó un comunicado de esa organización militar citado en Twitter por Farnaz Fassihi, corresponsal del diario estadounidense The New York Times.

Fuentes militares y policiales de Irak confirmaron que al menos 13 misiles impactaron en la base aérea Al Assad, donde se alojan soldados norteamericanos desplegados en el contexto de la coalición internacional, encabezada por Estados Unidos, de lucha contra la organización yihadista Estado Islámico (EI), según la agencia de noticias EFE.

El incidente fue confirmado esta noche por el gobierno de Estados Unidos, a través de voceros de la Casa Blanca y el Departamento de Defensa.

"Está claro que estos misiles fueron lanzados desde Irán y dirigidos contra al menos dos bases militares iraquíes", informó un comunicado del Pentágono firmado por su portavoz Jonathan Hoffman.

La nota precisó que los proyectiles impactaron las bases militares Al Assad y Erbil, y agregó que aún no se sabía si había víctimas pero aseguró que las autoridades ya estaban evaluando los daños.

"Estamos al tanto de los informes de ataques contra las instalaciones estadounidenses en Irak", señaló a su vez la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, en su cuenta de Twitter.