Luis Miguel vuelve a Netflix este año.

La primera temporada de "Luis Miguel" terminó de manera exitosa y los fans se quedaron con ganas de más. Tras las grandes actuaciones y sorpresas que vimos a lo largo del episodio final llamado "No Me Puedes Dejar Así", el capítulo hizo que nos quedaramos con muchas dudas que morimos por que nos aclare la siguiente temporada de la bioserie.

Se revelaron más detalles de la segunda temporada de la exitosa bioserie de Luis Miguel que regresará a Netflix en 2020 y te contamos todo lo que debes saber sobre ella.

Carla González, la autora y productora ejecutiva de la bioserie confesó que los capítulos de la temporada 2 de la serie de Luis Miguel se enfocarán en la vida del cantante a partir de la década de los 90 hasta la actualidad.

Gustavo Saldaña, otro de los ejecutivos de la serie, reveló la que parece ser la primera escena confirmada de 'Luis Miguel: La Serie'. Saldaña compartió en redes sociales el video de la primera entrevista que ofreció Luis Miguel, 'El Sol de México' después de la muerte de Luisito Rey. "Marcelo Tinelli fue el primer conductor en recibir a Luis Miguel horas después de la muerte de su padre Luisito Rey. Esta escena pronto en la serie. Segunda temporada", escribió el productor en su red.

Marcelo Tinelli fue el primer conductor en recibir a Luis Miguel horas después de la muerte de su padre Luisito Rey . Esta escena pronto en la serie . Segunda temporada pic.twitter.com/TLKySiEAUl — Gustavo Saldaña (@gustsaldana_) 7 de julio de 2018

Gustavo también ha dicho que la continuación de la serie de Luis Miguel contará con 20 capítulos, que abordarán las experiencias que tuvo Luismi a partir de los 25 años, mientras promocionaba sus discos de Romances (continuación de su álbum Romance ) y Nada Es Igual.

El productor de la serie de Luis Miguel dijo en 2019 que todavía no se tenía al actor que se encargaría de darle vida a Luismi en sus más recientes años. Incluso reveló que en noviembre del 2018 se realizó el casting para encontrar al indicado.

BOMBAZO 💣💣💣💣💣 Andres Rey el doble de Luis Miguel nos cuenta en vivo x @Laoncediez que lo convocaron e hizo casting para la segunda temporada de la serie pic.twitter.com/ld5PDV1YqC — MOSKITA (@MoskitaMuertaOk) 13 de julio de 2018

Los rumores apuntaban que será Andrés Rey quien podría interpretar al Sol, incluso, Saldaña ha compartió esa información en su cuenta de Twitter. Sin embargo, gracias al tráiler oficial de 'Luis Miguel: la serie' segunda temporada, por fin podemos confirmar que Diego Boneta regresará a interpretar al 'Sol de México.

Aunque se desconoce la fecha exacta del estreno de la segunda parte de esta exitosa bioserie, Alemán Magnani reveló que se espera su llegada en el primer trimestre del 2020.