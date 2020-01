Captura del video ataque de Irán a bases militares de EEUU en Irak.

Irán lanzó un ataque con al menos una docena de misiles balísticos sobre dos bases que albergan militares de Estados Unidos en Irak.

Los complejos militares atacados fueron los de Al-Asad, ubicada al oeste de Bagdad, y la de Irbil, cerca de la frontera con Irán, fueron impactadas por al menos 12 cohetes, según reportó el Pentágono.



Minutos después del ataque no se había confirmado si produjo muertos o heridos.

El régimen teocrático de Irán difundió nuevo material fílmico de los lanzamientos de misiles contra bases norteamericanas en Irak, de acuerdo a videos publicados por la Agencia de Noticias Tasnim que responde al gobierno de Teherán.

Allí se ve cómo los cohetes son disparados en la plena oscuridad de la noche desde un lugar sin identificar. Los blancos fueron los establecimientos de los Estados Unidos en Al Assad, a unos 60 kilómetros de Bagdad.

El ataque se produjo días después de que Estados Unidos matara al general Qasem Soleimani en una ofensiva con aviones no tripulados en Bagdad por orden del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Irán amenazó inmediatamente después de aquello con "una severa venganza" contra EE.UU.

En un breve pronunciamiento, la Casa Blanca informó que Donald Trump se encuentra al tanto de lo sucedido y sigue la situación atentamente, mientras que ya se concretó una reunión del Consejo de Seguridad Nacional.

"Somos conscientes de los informes de ataques contra instalaciones estadounidenses en Irak. El presidente ha sido informado, está monitoreando la situación de cerca y consultando con su equipo de seguridad nacional", señaló en un comunicado la vocera la de Casa Blanca, Stephanie Grisham.

La Guardia Revolucionaria de Irán se adjudicó la autoría de los ataques.

"Esta mañana, valientes combatientes de la Fuerza Aérea del IRGC lanzaron la exitosa Operación Mártir Soleimani, con el código 'Oh Zahra' al disparar decenas de misiles tierra-tierra sobre la base de las fuerzas terroristas e invasoras de EE.UU.", señaló el medio estatal de noticias iraní, ISNA.