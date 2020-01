Débora fue operada y permanece internada en grave estado.

Débora Yanet Giménez, una policía bonaerense fue hallada baleada en la cabeza en su vivienda de la localidad bonaerense de Derqui y permanecía internada en estado crítico en un hospital, luego de ser operada, y se investiga si se trató de un intento de suicidio o fue agredida por su pareja, con quien había discutido previamente, informaron hoy fuentes de la fuerza.

El hecho, que se dio a conocer hoy, ocurrió el pasado domingo en una vivienda ubicada en las calles Aráoz Alfaro y San Cayetano, en dicha localidad del partido de Pilar, en el norte del Gran Buenos Aires.

Voceros policiales informaron que efectivos del Destacamento Monterrey acudieron al lugar luego de un llamado al 911 que alertó acerca de una joven con una herida de arma de fuego dentro de la casa.

Una vez en la vivienda, los uniformados hallaron con un balazo en la cabeza -a la altura de la sien, del lado izquierdo- a la víctima, a la que identificaron como Débora Yanet Giménez (26), quien se desempeña como oficial de la Unidad de Prevención de la Policía Local (UPPL) de San Martín.

Giménez, quien al momento del hecho se encontraba franco de servicio y vestida de civil, fue trasladada de inmediato en ambulancia al hospital Austral de Pilar, donde fue intervenida quirúrgicamente y esta noche permanecía internada en estado crítico, informaron fuentes policiales.

Los voceros indicaron que en la casa se encontraba el novio de la joven, quien les relató a los uniformados que había mantenido una discusión con su pareja y que luego la policía fue hacia el baño y se efectuó un disparo con su arma reglamentaria.

Investiga el hecho el fiscal Germán Camafreita, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 Descentralizada de Pilar, quien ordenó que personal de la Policía Científica de esa jurisdicción realizar los peritajes correspondientes en la causa que caratuló como "tentativa de suicidio".

Sin embargo, los investigadores no descartaban que se haya tratado de un intento de femicidio y también dispusieron el secuestro de la pistola calibre 9 milímetros Bersa Thunder de Giménez, para realizar los cotejos balísticos correspondientes.