El presidente Alberto Fernández afirmó que "es inadmisible que en la Argentina haya gente buscando dónde dormir", y dijo que bregará para que "todos tengan el mismo derecho de gozar de agua potable, criar a los hijos y una casa decente", al inaugurar viviendas en la localidad chaqueña de La Leonesa, junto al gobernador Jorge Capitanich.

Fernández afirmó además que "hemos llegado para ser la voz de los que no tienen voz, para darles derechos a los que no tienen".

"Sé que a los que están mejor les duele que uno les pida más esfuerzo, pero todo ese dolor será saldado cuando veamos que en la Argentina ya no hay hambre, la pobreza disminuye, y los que no tienen casa la tienen", sostuvo el mandatario al entregar viviendas en el distrito chaqueño de La Leonesa.

Acompañado por el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, el jefe de Estado insistió: "La única argentina posible es la que ayuda a los que producen y dan trabajo".

Posteriormente, el primer mandatario y su comitiva visitarán las instalaciones del puerto de Las Palmas, con el propósito de conocer el alcance y la potencialidad de este emprendimiento portuario y a continuación visitará la planta de procesamiento de pescado TEKO para luego regresar a la Capital Federal.