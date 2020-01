Donald Trump, REUTERS.

El presidente Donald Trump dijo que las fuerzas estadounidenses están "preparadas para cualquier cosa", pero por ahora, "Irán parece estar retirándose", en la primera conferencia tras el ataque a las tropas de su país en Irak.

"Mientras sea presidente de los Estados Unidos, a Irán nunca se le permitirá tener un arma nuclear", dijo el mandatario al iniciar la presentación.

Your browser does not support the video element.

"No sufrimos víctimas. Todos nuestros soldados están a salvo y solo sufrieron daños mínimos en nuestras bases militares", añadió.

Noticias relacionadas

Trump describió al comandante militar iraní Qasem Soleimani, asesinado en un ataque estadounidense la semana pasada, como "el principal terrorista del mundo".

"Entrenó a ejércitos terroristas, incluido Hezbolá, lanzando ataques terroristas contra objetivos civiles. Alimentó guerras civiles sangrientas en toda la región. Herió brutalmente y asesinó a miles de soldados estadounidenses, incluida la colocación de bombas en las carreteras que mutilan y desmembran a sus víctimas", manifestó.

Your browser does not support the video element.

Trump dijo que Soleimani dirigió los recientes ataques contra el personal estadounidense en Irak que "hirió gravemente a cuatro miembros del servicio y mató a un estadounidense" y orquestó "el asalto violento" contra la embajada estadounidense en Bagdad.



El mandatario pidió a las potencias mundiales, como el Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia, que rompan con el acuerdo nuclear de 2015 con Irán para renegociar un nuevo pacto.

"Debemos trabajar todos juntos hacia un acuerdo con Irán que haga el mundo un lugar más seguro y pacífico", dijo Trump en un discurso dirigido a la nación.